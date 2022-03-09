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МИД: у России нет цели свергнуть действующую власть на Украине

13:10
  • среда
  • 09 марта 2022

Из-за фейков Москве приходится часто повторять это

Спецоперация России на Украине идет строго по плану. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Москва не ставит перед собой цель свергнуть киевскую власть, передает "Интерфакс". 

"В задачи операции не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. на не направлена против мирного населения", -  сообщила дипломат в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что цель спецоперации - демилитаризация и денацификация Украины и устранение военной угрозы России со стороны НАТО. Москве приходится постоянно это повторять "исходя из количества дезинформации, классических "вбросов" от стран Запада".

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