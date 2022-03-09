Visa и Mastercard от Райффайзенбанка стали бессрочными

Перевыпускать карту больше не потребуется

Карты Visa и Mastercard, выданные Райффайзенбанком в России, стали бессрочными. Ими можно будет пользоваться и после указанной на пластике даты.

"Теперь все карты Visa и Mastercard Райффайзенбанка действуют бессрочно. Мы автоматически продлили срок всех действующих карт Visa и Mastercard навсегда", - сообщается в официальном Telegram-канале банка. В сообщении подчеркивается, что перевыпускать карту теперь не потребуется.

Международные платежные системы Visa и Mastercard ранее решили приостановить работу в России. Причина – специальная военная операция, которую российские войска проводят на Украине. После этого Газпромбанк и ВТБ заявили, что сделают бессрочными свои карты этих платежных систем. Другие банки решили продлить действие карт Visa и Mastercard.

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