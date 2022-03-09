ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России предупредил о риске ядерных провокаций со стороны Украины

13:28
  • среда
  • 09 марта 2022

Чтобы помешать этому, российские военные установили контроль над украинскими АЭС

Со стороны украинских властей существуют риски дальнейших ядерных провокаций. Об этом в среду, 9 марта, рассказали в Министерстве иностранных дел России.
Две сотни украинских нацгвардейцев сдали оружие на Запорожской АЭС

В ведомстве напомнили, что российские военнослужащие в рамках спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик установили контроль над Чернобыльской и Запорожской атомными электростанциями. Это сделано исключительно с целью недопущения ядерных провокаций со стороны Украины.

При этом официальный Киев распространяет дезинформацию о действиях российских военных в отношении украинских АЭС, рассказали в МИД России. Ведомство подчеркнуло, что заявления властей Украины о том, что Россия якобы атакует ядерные объекты — ложь, сообщает РИА Новости.

В ночь на 4 марта рядом с Запорожской АЭС произошел пожар, его удалось ликвидировать без жертв и пострадавших. В связи с инцидентом работал лишь один блок станции. Радиационный фон сохранился в пределах нормы.

В Минобороны России рассказали, что пожар устроили украинские диверсант. Поджог был попыткой провокации, чтобы вызвать огонь со стороны российских военных по АЭС, а затем обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
АЭС на Украине
АЭС на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.