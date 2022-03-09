МИД России предупредил о риске ядерных провокаций со стороны Украины

Чтобы помешать этому, российские военные установили контроль над украинскими АЭС

Со стороны украинских властей существуют риски дальнейших ядерных провокаций. Об этом в среду, 9 марта, рассказали в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что российские военнослужащие в рамках спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик установили контроль над Чернобыльской и Запорожской атомными электростанциями. Это сделано исключительно с целью недопущения ядерных провокаций со стороны Украины.

При этом официальный Киев распространяет дезинформацию о действиях российских военных в отношении украинских АЭС, рассказали в МИД России. Ведомство подчеркнуло, что заявления властей Украины о том, что Россия якобы атакует ядерные объекты — ложь, сообщает РИА Новости.

В ночь на 4 марта рядом с Запорожской АЭС произошел пожар, его удалось ликвидировать без жертв и пострадавших. В связи с инцидентом работал лишь один блок станции. Радиационный фон сохранился в пределах нормы.

В Минобороны России рассказали, что пожар устроили украинские диверсант. Поджог был попыткой провокации, чтобы вызвать огонь со стороны российских военных по АЭС, а затем обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

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