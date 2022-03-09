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Центробанк уточнил новый порядок выдачи валюты со счетов

13:39
  • среда
  • 09 марта 2022

Обновленные правила вступили в силу 9 марта

В период действия временных ограничений на снятие валюты со счетов россияне смогут снимать суммы в пределах 10 тысяч долларов в каждом банке. Об этом в среду, 9 марта, рассказали в Банке России.
ЦБ разъяснил временные ограничения на операции с наличной валютой

Регулятор уточнил, что если у гражданина открыто в одном банке несколько валютных счетов, он сможет получить наличной валюты в совокупности не более 10 тысяч долларов.

При этом можно получить до 10 тысяч долларов наличными в каждом банке, где был открыт валютный счет. Если валютные счета и вклады в разных банках, каждый из них выдаст до 10 тысяч долларов.

Остальные деньги можно снимать в рублях, конвертация осуществляется по рыночному курсу. В ЦБ пояснили, что рыночный курс — это то же самое, что официальный курс Банка России. Он определяется на каждый день по данным торгов валютой на бирже накануне, сообщает РИА Новости.

С 9 марта в России начал действовать новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Сумма выдачи средств ограничена, но ограничений на хранение средств на валютных счетах для россиян нет. В период действия временного порядка банки также не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

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