ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Единая Россия" отправила партию гумпомощи для жителей Донбасса

14:55
  • среда
  • 09 марта 2022

Было собрано несколько тонн грузов

Большую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса и вынужденных переселенцев в Ростовской области в среду отправила "Единая Россия". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Члены объединения, волонтёры и неравнодушные москвичи собрали несколько тонн грузов. Это продукты, предметы первой необходимости, одежда. Особые подарки приготовили для маленьких жителей ДНР и ЛНР - более 20 тысяч игрушек, а также канцелярские принадлежности. Их собрали в ходе акции "Коробка храбрости детям Донбасса".

"Многие задают себе вопрос - а как я могу поучаствовать? И московское отделение "Единой России" отправляет сегодня фуру в Ростовскую область. Это помощь, собранная москвичами, помощь, собранная и нашими сторонниками, и неравнодушными людьми, кому просто хотелось в этом поучаствовать", - отметил секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия", зампредседателя Госдумы Пётр Толстой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Отправка гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Отправка гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Гуманитарная помощь жителям Донбасса
Гуманитарная помощь жителям Донбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.