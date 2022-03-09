"Единая Россия" отправила партию гумпомощи для жителей Донбасса

Было собрано несколько тонн грузов

Большую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса и вынужденных переселенцев в Ростовской области в среду отправила "Единая Россия". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Члены объединения, волонтёры и неравнодушные москвичи собрали несколько тонн грузов. Это продукты, предметы первой необходимости, одежда. Особые подарки приготовили для маленьких жителей ДНР и ЛНР - более 20 тысяч игрушек, а также канцелярские принадлежности. Их собрали в ходе акции "Коробка храбрости детям Донбасса".

"Многие задают себе вопрос - а как я могу поучаствовать? И московское отделение "Единой России" отправляет сегодня фуру в Ростовскую область. Это помощь, собранная москвичами, помощь, собранная и нашими сторонниками, и неравнодушными людьми, кому просто хотелось в этом поучаствовать", - отметил секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия", зампредседателя Госдумы Пётр Толстой.

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