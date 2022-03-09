ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росмолодежь открыла прием заявок на конкурс проектов

13:45
  • среда
  • 09 марта 2022

Принять участие смогут граждане от 14 до 35 лет

Федеральное агентство по делам молодежи открыло прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов.

Принять участие смогут россияне в возрасте от 14 до 35 лет, оставив соответствующую заявку. Конкурс позволит выявить творческую и активную молодежь, чей потенциал можно использовать на благо России, сообщили ТВЦ.RU в Росмолодежи.

С подробной информацией о конкурсе молодежных проектов можно ознакомиться по ссылке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Молодежь
Молодежь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.