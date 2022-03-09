Росмолодежь открыла прием заявок на конкурс проектов

Принять участие смогут граждане от 14 до 35 лет

Федеральное агентство по делам молодежи открыло прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов.

Принять участие смогут россияне в возрасте от 14 до 35 лет, оставив соответствующую заявку. Конкурс позволит выявить творческую и активную молодежь, чей потенциал можно использовать на благо России, сообщили ТВЦ.RU в Росмолодежи.

С подробной информацией о конкурсе молодежных проектов можно ознакомиться по ссылке.

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