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ЕС включил в новые санкционные списки более сотни россиян

13:52
  • среда
  • 09 марта 2022

В пакете и новые экономические санкции

Новый пакет персональных санкций, которые вводит Евросоюз из-за ситуации на Украине, затронет более ста российских физических лиц. О готовности Европы к очередному витку санкционной войны с Россией объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Новый пакет санкций был передан на рассмотрение государств-членов ЕС, он включает более 100 чиновников, представителей номенклатуры в России… Этот пакет также содержит дополнительные экономические санкции", - сообщил Боррель.

Расширение санкций  отношении России ранее согласовали постпреды стран ЕС. Как сообщается, уже запущена техническая процедура окончательного утверждения. Затем новый пакет рестрикций будет обнародован и вступит в силу, передает РИА Новости.

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