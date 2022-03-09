ЕС включил в новые санкционные списки более сотни россиян

В пакете и новые экономические санкции

Новый пакет персональных санкций, которые вводит Евросоюз из-за ситуации на Украине, затронет более ста российских физических лиц. О готовности Европы к очередному витку санкционной войны с Россией объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Новый пакет санкций был передан на рассмотрение государств-членов ЕС, он включает более 100 чиновников, представителей номенклатуры в России… Этот пакет также содержит дополнительные экономические санкции", - сообщил Боррель.

Расширение санкций отношении России ранее согласовали постпреды стран ЕС. Как сообщается, уже запущена техническая процедура окончательного утверждения. Затем новый пакет рестрикций будет обнародован и вступит в силу, передает РИА Новости.

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