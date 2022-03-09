Зеленский пригрозил политикам за поиск "ниточки в Россию"

Президент Украины заверил, что "наши люди во всем и во всех уже разобрались"

Украинские власти предпримут меры в отношении политиков, которые "снова ищут ниточки в Россию". С таким заявлением в среду. 9 марта, выступил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, единство — "это наша сила, такая необходимая в этот час", однако поступает много сигналов, что "кто-то на Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми и пробует как-то отдельно, за что-то свое личное, за какую-то свою выгоду".

Зеленский заявил, что тех политиков, которые "снова работают на раскол", ожидает быстрый ответ, "как и должно быть в военное время".

При этом президент Украины заверил в своем Telegram-канале, что "наши люди во всем и во всех уже разобрались".

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. 8 марта Зеленский заявил в ответ на вопрос о возможности признания Крыма частью России и независимости ДНР и ЛНР, что "мы можем обсуждать и найти компромисс по вопросу о том, как эти территории продолжат жить".

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