Песков назвал приоритетный вопрос в условиях санкций

В ближайшее время будут озвучены соответствующие меры

Российское правительство считает приоритетным вопросом борьбу с безработицей. Об этом в среду, 9 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Медведев.

По словам представителя Кремля, кабмин разрабатывает меры поддержки россиян в этой области, в ближайшее время они будут озвучены.

Комментируя предположения о том, что после ухода из России иностранных компаний в связи с антироссийскими санкциями стране грозит "миллионная безработица", Песков выразил надежду, что "не миллионы людей останутся без работы, а меньше".

Поскольку санкции были ожидаемыми, в России заранее была начата подготовка к минимизации последствий от различных наборов ограничительных мер, цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что меры для поддержки россиян и минимизации роста безработицы — одна из первоочередных тем, которыми уже занимается оперативный штаб под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

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