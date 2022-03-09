"Проявление фашизма": Эрдоган о нападках на российских студентов

Подобное отмечено сразу в ряде стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящие в ряде стран из-за событий на Украине нападки на студентов и деятелей культуры из России проявлением фашизма.

"Мы осуждаем происходящее в ряде стран, где имеют место нападки в адрес студентов и деятелей культуры из России, критикуется русская культура. Мы не признаем подобного. Это проявление фашизма, не приносящее никакой пользы законной борьбе украинского народа, а лишь бросающее на него тень", - приводит слова главы государства агентство "Анадолу".

При этом Эрдоган подчеркнул, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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