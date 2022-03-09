ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль: Россия была, есть и остается гарантом энергобезопасности

14:14
  • среда
  • 09 марта 2022

Москва выполняет свои обязательства по всем действующим договорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в среду заявил, что Москва была, есть и остается надежным гарантом энергобезопасности не только европейского континента, но и мирового уровня.
Shell и ВР объявили об отказе от российской нефти

"И даже сейчас, как вы видите, поставляются энергоресурсы получателям. Европейские лидеры в один голос признают, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам", - подчеркнул кремлевский спикер, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь обратил внимание на то, что Соединенные Штаты де-факто ведут экономическую войну против России.

Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских нефти и газа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газовая станция
Газовая станция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.