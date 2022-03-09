Кремль: Россия была, есть и остается гарантом энергобезопасности

Москва выполняет свои обязательства по всем действующим договорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в среду заявил, что Москва была, есть и остается надежным гарантом энергобезопасности не только европейского континента, но и мирового уровня.

"И даже сейчас, как вы видите, поставляются энергоресурсы получателям. Европейские лидеры в один голос признают, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам", - подчеркнул кремлевский спикер, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь обратил внимание на то, что Соединенные Штаты де-факто ведут экономическую войну против России.

Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских нефти и газа.

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