Оружие представляет реальную угрозу

В Кремле надеются, что дело о разработке на Украине биологического оружия будет раскрыто.

Эта тема важна для всего мира, так как оружие представляет реальную угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Москве полагают, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины при поддержке США.

"Всему миру будет интересно узнать, чем именно занимались американские биолаборатории на Украине", - сообщил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее в Следственном комитете России заявили, что намерены возбудить уголовное дело по факту разработки биологического оружия на территории Украины. СК запросит у Минобороны необходимые сведения.

6 марта министерство обороны России заявило о фактах экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном.

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