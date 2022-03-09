Кремль: миру интересно, чем занимались американские биолаборатории на Украине

Оружие представляет реальную угрозу
В Кремле надеются, что дело о разработке на Украине биологического оружия будет раскрыто.
Эта тема важна для всего мира, так как оружие представляет реальную угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Москве полагают, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины при поддержке США.
"Всему миру будет интересно узнать, чем именно занимались американские биолаборатории на Украине", - сообщил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Ранее в Следственном комитете России заявили, что намерены возбудить уголовное дело по факту разработки биологического оружия на территории Украины. СК запросит у Минобороны необходимые сведения.
6 марта министерство обороны России заявило о фактах экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"