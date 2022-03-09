Банки уточнили сроки работы карт Visa за рубежом

Сообщения о продлении сроков касаются других операций

Карты российских банков в рамках международной платежной системы Visa будут работать в других государствах не до 11 марта, а до 10-го. Об этом рассказали в кредитно-финансовых организациях.

В "Альфа-банке", который ранее сообщал о соответствующем продлении работы карт за рубежом, уточнил, что ограничение начнет действовать 10 марта.

В Сбербанке также рассказали, что сообщения ряда банков о том, что транзакции по картам Visa будут работать у клиентов за рубежом до 11 марта включительно, не соответствуют действительности. Продлен срок межбанковских клиринговых расчетов, эта мера не касается клиентов, сообщает РИА Новости.

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. В Центробанке пояснили, что карты, выпущенные отечественными финансовыми организациями, продолжат функционировать в нашей стране в обычном режиме до истечения срока действия. Ограничения касаются только использования карт за рубежом.

Позднее появились сообщения, что Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом. Однако это продление касается только клиринга (расчетов между банками), уточнили в платежной системе.

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