"Поменьше": Кремль о риске миллиона безработных из-за ухода западных компаний

Антикризисные меры на рынке труда - приоритет правительства

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил риск роста безработицы из-за ухода западных компаний из России.

"Будем надеяться, что все-таки не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят, правительство этим занимается. Это приоритетный вопрос - безработица и антикризисные меры на рынке труда", - сказал Песков, его слова приводит "Интерфакс".

По его словам, в ближайшее время правительство объявит о мерах по поддержанию стабильности на рынке труда.

Песков также подчеркнул, что в России для стабилизации ситуации в экономике принимаются "системные, серьезные и хорошо продуманные меры".

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