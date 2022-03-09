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Песков оценил предстоящую встречу Лаврова с Кулебой в Турции

14:13
  • среда
  • 09 марта 2022

Это важная часть переговорного процесса

Важной частью переговорного процесса назвал предстоящую встречу глав МИД России и Украины пресс-секретарь российского президента. Дмитрий Песков предложил журналистам дождаться ее итогов.

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"Встреча министров иностранных дел - это продолжение переговорного процесса очень важное. Не будем забегать вперед, дождемся самой встречи", - сказал представитель Кремля.

Как ранее заявили в МИД России, Сергей Лавров встретится с Дмитрием Кулебой Анталийского дипломатического форума. В переговорах будет участвовать министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По данным украинских источников, встреча запланирована на 10 марта, передает РИА Новости.

Делегации России и Украины встречались трижды на территории Белоруссии. По итогам трех раундов была достигнута договоренность о создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения, однако ее выполнение блокируется украинской стороной.

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