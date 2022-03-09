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Путин обсудил ситуацию с детьми беженцев из Донбасса

14:42
  • среда
  • 09 марта 2022

Президент провел встречу с уполномоченной по правам ребёнка

Меры поддержки детей, эвакуированных из Донбасса, обсудили в среду в Кремле. Владимир Путин встретился с уполномоченной по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Она сообщила президенту, что омбудсмены работают на местах и оказывают несовершеннолетним необходимую помощь. Много желающих взять в семьи детей-сирот, прибывших с юго-востока Украины. Но мешают юридические вопросы.

Львова-Белова: У нас приехало 1090 детей-сирот из разных детских учреждений. Как вы считаете, наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, и уже выстроились в очередь брать детей

Путин: Очень хорошо.

Львова-Белова: Если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы уже сформировали реестр из тех, у кого есть документы. И кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать.

Путин: Почему только с российским? С любым гражданством.

Львова-Белова: Там просто есть законодательные проволочки, которые необходимо будет тогда устранить.

Путин: Вы скажите какие – будем их устранять. Это чрезвычайные обстоятельства и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей.

Львова-Белова: Конечно.

Путин: Вы сделайте предложения, мы внесём изменение в законодательство. Обратимся в Государственную Думу, я уверен, депутаты вас поддержат.

Львова-Белова: Спасибо большое.

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