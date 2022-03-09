"Яндекс.Дзен" стал недоступен для иностранцев

Высокое качество персонализации на других языках обеспечить невозможно

"Яндекс.Дзен" теперь доступен только пользователям из России, сообщили в компании.

"Яндекс.Дзен" доступен только пользователям из России - они увидят в ленте только тех авторов, на которых подписались сами", - приводит сообщение ТАСС.

Там также уточняется, что высокое качество персонализации на других языках невозможно обеспечить в условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста.

Ранее "Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в американском штате Мичиган, роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации.

Прежде компания предупредила, что существуют риски, при которых она не сможет исполнить свои обязательства в полном объеме, но о дефолте речь пока не идет.

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