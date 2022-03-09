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Москва сняла с себя ответственность за жизнь воюющих на Украине иностранцев

14:29
  • среда
  • 09 марта 2022

Наемники готовят вооруженные провокации и диверсии

Москва не несет ответственности за жизнь граждан иностранных государств, решивших принять участие в боевых действиях на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова,

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"Любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться", - подчеркнула Захарова на брифинге.

Ранее стало известно, что на Украину прибывают иностранные наемники. По сведениям Минобороны России, они готовят провокации и диверсии с применением оружия, которое в большом количестве поставил Киеву Запад. Украинские власти сообщали, что для участия в конфликте на стороне Украины уже подано около 20 тысяч заявок, передает РИА Новости.

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