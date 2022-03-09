Собянин отметил эффективность столичной системы соцпомощи пожилым

Проект "Московское долголетие" развивается

В среду мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение по развитию системы социальной защиты с учетом складывающейся ситуации. Также глава города отметил эффективность столичной системы социальной помощи пожилым. Об этом Сергей Собянин заявил на заседании президиума правительства города, сообщает "ТВ Центр".

Доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают 4 с половиной миллиона москвичей - каждый третий житель города. Проиндексированы ежемесячные выплаты ветеранам.

Кроме того, значительно расширены программы содействия активному отдыху и досугу москвичей старшего поколения. Продолжает развиваться и проект создания центров "Московское долголетие", отметил Сергей Собянин.

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