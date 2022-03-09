Путин обсудил Украину с президентом Египта

Каир высоко оценил усилия России по эвакуации мирного населения

Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор.

В ходе состоявшейся 9 марта беседы Москва и Каир обсудили ситуацию на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию египетского президента.

Ас-Сиси подчеркнул необходимость диалога для решения конфликта и высоко оценил усилия России по обеспечению эвакуации мирного населения Украины.

Ранее Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Российский лидер призвал ЕС оказать давление на Киев для эвакуации населения по гумкоридорам.

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