Глава МИД Британии перепутала греческого министра с певцом

Позднее дипломат исправила ошибку, но ее уже заметили

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс перепутала в посте в Facebook своего коллегу из Греции Никоса Дендиаса с греческим певцом Никосом Вертисом.

Глава британского внешнеполитического ведомства выражала соболезнования в связи с гибелью на Украине нескольких граждан Греции.

"Я выразила свои соболезнования Никосу Вертису в связи с гибелью нескольких граждан Греции на Украине", - было сказано в посте.

Позднее дипломат исправила ошибку в тексте.

В феврале во время переговоров с Сергеем Лавровым Трасс по ошибке отказалась признавать суверенитет Москвы над Воронежской и Ростовской областями.

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