В Москве с 1 января соцвыплаты и пособия семьям с детьми проиндексированы еще на 4,8%

За последние 10 лет число многодетных семей в Москве увеличилось в 2,7 раза

Как сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства Москвы, с 1 января 2021 года социальные выплаты и пособия семьям с детьми в столице проиндексированы на 3,7%, а с 1 января 2022-го - еще на 4,8%.

В ходе заседания президиума правительства города мэр Москвы Сергей Собянин отметил эффективность сформированной в столице системы соцзащиты семей с детьми. По словам градоначальника, за последние 10 лет число многодетных семей в Москве увеличилось в 2,7 раза.

В 2021 году в связи с рождением ребенка подарок правительства Москвы "Наше сокровище" или денежную компенсацию получили более 117 тысяч семей. Сейчас их в столице свыше 189,4 тысячи, в них воспитываются порядка 470 тысяч детей.

Действуют электронные социальные сертификаты на приобретение детских товаров для малообеспеченных семей, которым необходима адресная помощь. В 2021 году было выдано 92,7 тысячи таких сертификатов.

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