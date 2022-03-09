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Рестораны KFC и Pizza Hut приостанавливают работу в России

14:58
  • среда
  • 09 марта 2022

Пока речь идет о 70 заведениях компании

Работа 70 ресторанов KFC в России приостановлена. Об этом говорится в сообщении американской компании Yum! Brands. Также отмечается, что завершается работа над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut в России.

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"Это действие основано на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и перенаправить всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели", - привогдит сообщение компании Yum! Brands РИА Новости.

Уточняется, что в сети KFC в России более 1,1 тысячи ресторанов. 70 из них - собственные. Днем ранее стало известно, что "Макдоналдс" временно закроет все свои рестораны в России и приостановить все операции на рынке. В то же время, компания продолжит платить зарплату сотрудникам всех 850 ресторанов. Иностранные компании объявляют о приостановке своей деятельности в России на фоне санкций, которые западные страны вводят из-за военной операции на Украине.

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