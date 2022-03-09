Мишустин рассказал о плане стабилизации экономики

Список мер поддержки граждан и экономики будет пополняться

Правительство России оперативно подготовило и приняло решения, которые необходимы для того, чтобы максимально снизить влияние санкций недружественных стран и защитить граждан. Об этом в среду, 9 марта, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

В ходе заседания правительства премьер-министр напомнил, что президент России Владимир Путин наделил кабмин полномочиями запрещать или ограничивать вывоз и ввоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов в условиях недружественных действий со стороны ряда государств и сформировать перечни таких товаров. Нормативные документы для реализации этого указа будут подписаны в ближайшее время.

Правительство обсудит еще ряд законодательных инициатив, необходимых для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержки наших граждан и предприятий в период турбулентности. Законопроекты, в частности, дадут возможность упростить порядок регистрации иностранных компаний в специальных административных районах, а также расширить функционал особых экономических зон.

Также предлагается упростить регулирование импорта и ввести комплекс мер для помощи строительной отрасли. Целый спектр решений предусмотрен для транспорта и гостиничного бизнеса.

Что касается граждан, кабмин выступает за освобождение от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей, за 2021 и 2022 годы, рассказал Мишустин.

Также предлагается освободить от налогообложения доходы граждан от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от работодателя, сообщается на официальном сайте правительства.

8 марта Владимир Путин подписал закон о введении кредитных каникул. Он позволяет россиянам брать паузу в выплатах по кредитам, если на фоне введения санкций их доход сократился не менее чем на 30%.

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