Собянин утвердил выплаты победителям и призерам ОИ-2022 из Москвы

Московские спортсмены завоевали 13 медалей

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выплате призовых московским спортсменам — победителям и призерам Олимпийских игр в Пекине.

Согласно соответствующему постановлению, выплаты составят 4 млн рублей за золотую медаль ОИ-2022, 2,5 млн рублей — за серебряную награду, 1,7 млн рублей — за бронзовую медаль.

Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады-2022, выплатят по 50% от указанных сумм, в зависимости от номинала наград подопечных.

Московские спортсмены завоевали на ОИ-2022 13 медалей, что составляет 41% от общего числа наград россиян в Пекине. Среди них — три золотые медали, шесть серебряных и четыре бронзовых, сообщает АГН "Москва".

Ранее федеральное правительство объявило о решении выплатить призовые спортсменам, завоевавшим медали на Олимпийских играх в Пекине. Кроме того, поощрение получат тренеры, а также все, кто помогает спортсменам готовиться.

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