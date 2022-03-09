Собянин: Москвичи принесли сборной более 50% золотых медалей пекинской Олимпиады

Мэр утвердил выплаты

Московские победители и призеры Олимпийских игр в Пекине получат единовременные выплаты.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующее постановление уже подписано. Олимпийские чемпионы получат четыре миллиона рублей. 2,5 миллиона рублей дадут серебряным призерам, 1,7 миллиона – бронзовым. Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров, выплатят 50% от указанных сумм.

Москвичи принесли более половины золотых медалей сборной. Победителями и призерами стали 25 московских спортсменов, выступавшие в личном, или командном зачете в семи видах спорта.

"На их счету 13 медалей (41% от общего числа российских медалей): три золотых (50%), шесть серебряных (50%) и четыре бронзовых (29%)", - пояснили в пресс-службе мэра.

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