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Собянин: Москвичи принесли сборной более 50% золотых медалей пекинской Олимпиады

15:03
  • среда
  • 09 марта 2022

Мэр утвердил выплаты

Московские победители и призеры Олимпийских игр в Пекине получат единовременные выплаты.
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Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующее постановление уже подписано. Олимпийские чемпионы получат четыре миллиона рублей. 2,5 миллиона рублей дадут серебряным призерам, 1,7 миллиона – бронзовым. Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров, выплатят 50% от указанных сумм.

Москвичи принесли более половины золотых медалей сборной. Победителями и призерами стали 25 московских спортсменов, выступавшие в личном, или командном зачете в семи видах спорта.

"На их счету 13 медалей (41% от общего числа российских медалей): три золотых (50%), шесть серебряных (50%) и четыре бронзовых (29%)", - пояснили в пресс-службе мэра.

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