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Россиян освободят от налога на авто дешевле 10 млн рублей

15:25
  • среда
  • 09 марта 2022

Ранее планка была установлена на уровне в 3 миллиона рублей

Россияне не будут платить транспортный налог, если их автомобили стоят меньше 10 миллионов рублей. Ранее планка была установлена на уровне в 3 миллиона.

Об изменении рассказали в правительстве. Кабмин сейчас работает над мерами поддержки граждан и бизнеса для защиты от масштабных мировых санкций.

Транспортный налог — один из имущественных налогов, который должны платить россияне при наличии автомобиля или других средств передвижения, указанных в законе. Нововведение о новой планке в 10 миллионов рублей вступит в силу с этого года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Среди других мер помощи правительство предлагает освободить граждан с большими банковскими вкладами (более 1 миллиона рублей) от НДФЛ с процентов по ним за 2021-2022 годы.

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