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Президент Израиля впервые за 15 лет приехал в Турцию

15:24
  • среда
  • 09 марта 2022

Страны хотят перезагрузить отношения

Президент Израиля впервые с 2007 года прибыл в Анкару с государственным визитом, передает РИА "Новости".

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"Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с первой леди Михаль Герцог только что приземлились в Анкаре", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ранее в Израиле заявили о намерении перезагрузить отношения с Турцией. Как заметил Герцог, важно налаживать стабильность и партнерство между странами региона в условиях, когда "расшатывается международный порядок".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию, где стороны могли бы обсудить деэскалацию ситуации на Украине.

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Президент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог
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