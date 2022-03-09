Air Astana приостанавливает полеты из Казахстана в города России

Исключение сделано для рейсов из Aлматы и Нур- Султана в Москву

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в российские города. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, он вынужден пойти на такой шаг "по производственным причинам".

"Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что исключение сделано для рейсов из Aлматы и Нур- Султана в Москву и обратно, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что турецкая авиакомпания "Turkish Airlines" отменила около 200 рейсов из Стамбула. В компании решение объяснили плохими погодными условиями.

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