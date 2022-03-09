ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол США не собирается уезжать из Москвы

15:22
  • среда
  • 09 марта 2022

При этом дипломат не исключил, что его могут выслать

Посол США в России Джон Салливан заявил, что не собирается уезжать из Москвы, передает РИА "Новости".

Посол России заподозрил США в нарушении конвенции о биологическом оружии
США готовятся к росту цен на бензин из-за антироссийских санкций

"Но это не значит, что меня не могут выслать", - добавил он.

По словам Салливана, работа посольства США в России продолжается.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США стали вводить в отношении России жесткие санкции. Вашингтон в том числе запретил импорт российских нефти и газа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Посол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.