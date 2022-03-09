Посол США не собирается уезжать из Москвы

При этом дипломат не исключил, что его могут выслать

Посол США в России Джон Салливан заявил, что не собирается уезжать из Москвы, передает РИА "Новости".

"Но это не значит, что меня не могут выслать", - добавил он.

По словам Салливана, работа посольства США в России продолжается.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США стали вводить в отношении России жесткие санкции. Вашингтон в том числе запретил импорт российских нефти и газа.

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