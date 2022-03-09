Киргизия отказалась вмешиваться в ситуацию вокруг Украины

Об этом заявил президент республики

Киргизия на фоне ситуации на Украине должна придерживаться нейтралитета. Об этом в среду, 9 марта, заявил президент страны Садыр Жапаров.

Выступая на заседании республиканского парламента, Жапаров заявил, что Киргизия — маленькая страна, у которой не хватит влияния остановить конфликт. С учетом этого президент призвал придерживаться нейтралитета.

Президент Киргизии также отметил, что события на Украине оказывают негативное влияние на все страны мира, включая Киргизию. В торгово-экономическом плане и в сфере безопасности ситуация сложная, поэтому необходимо единство, цитирует Жапарова РИА Новости.

После начала спецоперации России по защите ДНР и ЛНР, 26 февраля, президент России Владимир Путин обсудил с главой Киргизии Садыром Жапаровым ситуацию на Украине. Жапаров, в частности, выразил поддержку решительных действий Москвы по защите мирного населения Донбасса. Президент Киргизии заявил, что Киев несет ответственность за срыв минских договоренностей.

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