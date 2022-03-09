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Стали известны детали новых санкций ЕС против России

15:31
  • среда
  • 09 марта 2022

В списки попали 146 членов Совета Федерации

Как стало известно в среду, под новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации на Украине попали Российский морской регистр судоходства, 14 предпринимателей и члены их семей, а также 146 членов Совета Федерации.

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Кроме того, вводятся новые ограничения на экспорт в Россию технологий морской навигации и радиосвязи.

Также ЕС отключает от системы SWIFT ряд белорусских банков: в том числе Банк развития и Белагропромбанк. Белорусский Центробанк тоже попадает под ограничения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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