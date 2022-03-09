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Определена дата закрытия всех ресторанов McDonald's в России

15:42
  • среда
  • 09 марта 2022

Компания продолжит платить зарплаты сотрудникам

McDonald’s с понедельника, 14 марта, временно закрывает все свои 850 ресторанов в России. О закрытии стало известно из письма к сотрудникам президента McDonald's Криса Кемпчински еще накануне, а сегодня в компании назвали точную дату.

Ранее в McDonald’s уточнили, что продолжат платить зарплаты 62 тысячам сотрудников в России. "Фонд Рональда Макдональда в России продолжит свою полноценную деятельность, так же как сейчас на Украине он сотрудничает с местными больницами и оказывает гуманитарную помощь по всей стране", - сообщил Кемпчински.

Незадолго до этого компания свернула бизнес на Украине. Там продолжается военная специальная операция России в защиту Донбасса.

После 24 февраля многие зарубежные компании перестали работать в России. Например, Pizza Hut и KFC также закроют свои рестораны.

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