Жителей ЕС призвали снизить потребление газа

Чтобы "перестать зависеть от России"

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил на пленарной сессии Европейского парламента, что жители Евросоюза должны путем индивидуальных усилий снизить зависимость от российского газа.

"Нужны индивидуальные усилия для снижения потребления газа. Это так же, как снижать потребление воды во время засухи или надевать маску во время пандемии коронавируса", - сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может не зависеть от российского импорта до конца зимы, но Европе нужно заполнить запасы на следующий год.

Прежде от российского газа и нефти отказались в США.

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