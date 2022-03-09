Мишустин объявил о мерах по поддержке транспортной сферы

Для вводящих санкции стран предусмотрены ответные ограничения

Правительство подготовило комплекс мер по поддержке транспортной сферы. В отношении стран, вводящих санкции против российских предприятий, предусмотрены ответные ограничения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Целый комплекс решений предусмотрен для транспорта. Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов, предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты", - заявил Мишустин на заседании правительства.

По словам премьера, будет снижена возможность международных организаций влиять на работу российских компаний в железнодорожном транспорте. Также правительство предлагает поддержать гостиничный бизнес, снизив некоторые платежи, передает ТАСС.

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