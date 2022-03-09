ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин объявил о мерах по поддержке транспортной сферы

15:59
  • среда
  • 09 марта 2022

Для вводящих санкции стран предусмотрены ответные ограничения

Правительство подготовило комплекс мер по поддержке транспортной сферы. В отношении стран, вводящих санкции против российских предприятий, предусмотрены ответные ограничения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал о плане стабилизации экономики
Мишустин освободил российские IT-компании от налогов и проверок

"Целый комплекс решений предусмотрен для транспорта. Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов, предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты", - заявил Мишустин на заседании правительства.

По словам премьера, будет снижена возможность международных организаций влиять на работу российских компаний в  железнодорожном транспорте. Также правительство предлагает поддержать гостиничный бизнес, снизив некоторые платежи, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.