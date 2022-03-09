Украину и Грузию позвали на совещание министров обороны НАТО

Мероприятие запланировано на 16 марта

Министры обороны Украины и Грузии приглашены на совещание руководителей министерств обороны стран — членов НАТО. Об этом в среду, 9 марта, рассказали в Североатлантическом альянсе.

Согласно заявлению НАТО, совещание в очном формате запланировано на 16 марта, оно пройдет в штаб-квартире организации в Брюсселе.

К участию в совещании приглашены министры обороны Украины и Грузии, а также Швеции и Финляндии — все эти государства не являются членами альянса. Также приглашение получил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщается на официальном сайте НАТО.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Украина обращалась за помощью к НАТО, однако 8 марта украинский лидер Владимир Зеленский объявил: он понял, что НАТО не готова принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией, поэтому он охладел к вопросу вступления в альянс.

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