Клиентам банка "Тинькофф" разрешили снимать валюту в банкоматах

У кредитной организации нет отделений

Клиенты банка "Тинькофф" могут снять до 10 тысяч долларов в банкоматах на одного человека, если счет был открыт до 9 марта. ЦБ принял такое решение, так как у кредитной организации нет отделений.

Временный режим операций с наличной валютой в России продлится до 9 сентября. Его ввели из-за масштабных санкций Запада.

"По правилам ЦБ, банкоматы "Тинькофф" являются полноценными отделениями, а потому продолжают выдавать валюту", — сообщил банк в официальном Telegram-канале.

"Сбер" и ВТБ выдают валюту только в отделениях.

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