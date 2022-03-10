Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

У Близнецов станет оживленнее на работе, а у Стрельцов семейные дела выйдут на первый план

Овны

Пришло время разобраться в себе, мотивах своих решений и поступков. Не бойтесь копнуть глубоко, это пойдет вам на пользу.

Тельцы

Пришло время выходить на более широкую онлайн-аудиторию, если это входит в ваши планы. С этого дня удачной будет реклама в интернете, вступление в группы, старт новых аккаунтов.

Близнецы

На работе у вас станет оживленнее: появятся новые темы для разговоров или общительные новички. Вы освоите новую программу, научитесь делать более сложные отчеты или презентации.

Раки

Меркурий делает первые шаги в знаке родственной для вас водной стихии и укрепляет вашу уверенность в себе. Это хорошее время для изучения астрологии, психологии, эзотерики.

Львы

Заполняйте сегодня документы, записывайтесь в МФЦ, консультируйтесь в налоговой. Начинается крайне удачное время для подачи деклараций, получения справок и денег от государства.

Девы

Бросьте свои силы на отношения, особенно если в последнее время они стали прохладнее. Сейчас вам проще понимать собеседников противоположного пола, это нужно использовать.

Весы

Работы станет ощутимо больше либо изменится ее характер: появится много отчетов, бумаг. Сегодня можно составить четкий план или инструкции, которые помогут не погрязнуть в этом.

Скорпионы

Ваше тело соскучилось по активности, свежему воздуху, ощущению полета и вдохновению. С этого дня хорошо возобновлять прогулки, занятия спортом, игры с детьми, танцы.

Стрельцы

Семейные и домашние темы выйдут на первый план. Этой весной вы вьете свое гнездышко заново, и звезды вам в этом активно помогают.

Козероги

Не удивляйтесь, если о вас вдруг вспомнят троюродные братья или напишет сообщение друг детства. Возобновление связей пойдет вам на пользу.

Водолеи

Новости об инвестициях, предложения банков, вопрос цен на ваши услуги у конкурентов – вот круг интересных для вас тем. В вашем финансовом секторе оживление, это надо использовать.

Рыбы

Меркурий сегодня перешел в ваш знак, а значит, мир будет с вами на одной волне. Ваши интересы и мнения будут пользоваться уважением, у вас не раз попросят совета окружающие.

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