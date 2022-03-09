Что известно о биолабораториях США на Украине

Существование подобного проекта уже подтвердила замгоссекретаря США Виктория Нуланд

Москва требует от Вашингтона рассказать мировому сообществу о деятельности, которая велась в биолабораториях на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Факты вскрылись в ходе специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Киевский режим пытался экстренно зачистить свидетельства реализуемой в стране на средства Пентагона военно-биологической программы по работе с особо опасными патогенами. Существование подобного проекта уже подтвердила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

О том, что Вашингтон, подмяв под себя Грузию и Украину, развернул там целую сеть биолабораторий, говорили давно. Впрочем, прямых доказательств этого не было. Лишь косвенные улики, указывающие на то, что США на территории этих бывших советских республик занимаются отнюдь не мирными разработками в области биотехнологий. Все обвинения на этот счёт американцы долгое время отвергали. Однако накануне на слушания в Конгрессе заместителю госсекретаря Виктории Нуланд все-таки пришлось чистосердечно признаться.

"Да, на Украине есть объекты для биологических исследований, и мы беспокоимся, что Россия может их получить. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся", - сообщила Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США.

Речь, по данным российского Минобороны, идёт о более чем тридцати лабораториях, разбросанных по всей Украине. Какие-то из них были уже уничтожены. Однако делалось это в спешке, из-за чего тщательно замести следы не получилось. В итоге в руки российских военных попали документы, касающиеся американской военно-биологической программы на Украине, которую активно финансировал Пентагон.

"В настоящее время полученная документация тщательным образом анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории нашей страны осуществлялась разработка компонентов биологического оружия", - сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Из тех документов, что имеются в распоряжении России, а также свидетельств ряда украинских специалистов, которые непосредственно работали в этих лабораториях, уже известно, что там проводились исследования смертельно опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других болезней. Речь идет о внушительных запасах, которые сейчас активно уничтожаются по приказу США.

"Все это может свидетельствовать о нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении. Положения указанной конвенции устанавливают обязательства для государств ни при каких обстоятельствах не разрабатывать биологические агенты и токсины, которые не предназначены для мирных целей", - указала Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета.

На этом фоне ядерные амбиции киевского режима уже не кажутся такими уж фантастическими. В рамках сдерживания России американцы вполне могли помочь ему в создании грязной атомной бомбы. Точно также как все эти годы они помогали разрабатывать биологическое оружие на территории Украины. Хотя в Киеве это, разумеется, отрицают.

"А чего вдруг они разошлись по поводу бактериологического оружия? Ребят, какое бактериологическое оружие в XXI веке? Наридумывали такое количество средств массового уничтожения, что бактериологическое - такая фигня", - сказал доктор Евгений Комаровский.

Словно набрали в рот воды и западные СМИ. Про заявление Нуланд касательно биолабораторий на территории Украины они ожидаемо умолчали. Но сделать то же самое Вашингтону, подчеркнули в российском МИД, не удастся.

"Мы помним сколько лет и с какой результативностью кровавой они искали различные типы вооружений: химических, бактериологических по всему миру, на самом деле оккупируя и убивая людей. Не там, оказывается, искали. Мы за вас нашли ваши разработки. Ваши биологические материалы, которые разрабатывались, в том числе с военными целями в первую очередь, оказывается на Украине. Вот сегодня, исходя из того, что эти доказательства опровергнуть уже ничем нельзя, мы требуем подробностей. Мир должен знать!" – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

Того же от США уже требует и Китай. По словам официального представителя МИД КНР, США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации об этих лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними. И миру, действительно, будет интересно это узнать. Может и тему появления COVID-19 все-таки удастся раскрыть.

Александр Панюшкин, Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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