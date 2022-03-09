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Сотрудникам "Роскосмоса" ограничили выезд за рубеж и отпуска

16:17
  • среда
  • 09 марта 2022

Поручение было дано в целях обеспечения безопасности

Для работников ракетно-космической промышленности "Роскосмоса" с 26 февраля исключили выезды в служебные командировки и по частным вопросам за границу, передает РБК.
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Объясняется мера "обострением геополитической обстановки и санкционной политики, проводимой ведущими зарубежными государствами в отношении России и ее граждан".

Уточняется, что поручение было дано в целях обеспечения безопасности работников. Разрешается при необходимости выезд в Казахстан и Белоруссию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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Сотрудники "Роскосмоса"
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