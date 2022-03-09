Сотрудникам "Роскосмоса" ограничили выезд за рубеж и отпуска

Поручение было дано в целях обеспечения безопасности

Для работников ракетно-космической промышленности "Роскосмоса" с 26 февраля исключили выезды в служебные командировки и по частным вопросам за границу, передает РБК.

Объясняется мера "обострением геополитической обстановки и санкционной политики, проводимой ведущими зарубежными государствами в отношении России и ее граждан".

Уточняется, что поручение было дано в целях обеспечения безопасности работников. Разрешается при необходимости выезд в Казахстан и Белоруссию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"