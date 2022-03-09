На бирже стоимость барреля с поставкой в мае достигла 133 долларов

Американское нефтяное эмбарго в отношении России вызвало панику в мире. На бирже стоимость барреля с поставкой в мае достигла 133 долларов. Президент США Джо Байден признал, что не все европейские союзники смогут последовать примеру США. Минэнерго Турции уже назвало ужасными результаты санкций для рынка нефти. А Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отказались обсуждать с Вашингтоном наращивание добычи углеводородов из-за роста цен.

Но санкционная лихорадка не прекращается. Завтра лидеры Евросоюза на саммите во Франции обсудят новые ограничительные меры. Речь идет о таких секторах, как металлургия, сельское хозяйство, фармацевтика и телекоммуникации. Брюссель и Вашингтон также призывают бизнес своих стран разрывать контракты с российскими партнерами - даже на невыгодных условиях. Об уходе с нашего рынка уже объявили некоторые автомобильные гиганты, известные производители продуктов питания, косметики, одежды. Санкции Запада против России нанесли сокрушительный удар по самим этим странам, ситуация там будет драматически деградировать, заявили сегодня в нашем МИД. Ключевой проблемой для Европы может стать продовольствие. Резко дорожает пшеница, поставляемая из России, возник дефицит удобрений, значительная часть которых ввозилась в ЕС из нашей страны и Белоруссии.

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