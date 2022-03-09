Бочкарев: на строящейся станции метро "Физтех" начались монолитные работы

В частности, выполняется устройство бетонного основания станционного комплекса

Строители приступили к выполнению монолитных работ на станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро. В частности, выполняется устройство бетонного основания станционного комплекса — уложено порядка 1000 кубометров бетона. Об этом сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что на станции "Физтех" продолжается вынос инженерных сетей из зоны строительства, разработка грунта, монтаж ограждающих конструкций и крепление котлована.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел станцию "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро. Продление салатовой ветки до станции "Физтех" на территории поселка Северный разгрузит Дмитровское шоссе и северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро. После открытия новых станций улучшится транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный — жители смогут сэкономить до 20 минут при поездках по городу.

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