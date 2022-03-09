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Бочкарев: на строящейся станции метро "Физтех" начались монолитные работы

16:35
  • среда
  • 09 марта 2022

В частности, выполняется устройство бетонного основания станционного комплекса

Строители приступили к выполнению монолитных работ на станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро. В частности, выполняется устройство бетонного основания станционного комплекса — уложено порядка 1000 кубометров бетона. Об этом сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Лианозово"

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что на станции "Физтех" продолжается вынос инженерных сетей из зоны строительства, разработка грунта, монтаж ограждающих конструкций и крепление котлована.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел станцию "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро. Продление салатовой ветки до станции "Физтех" на территории поселка Северный разгрузит Дмитровское шоссе и северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро. После открытия новых станций улучшится транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный — жители смогут сэкономить до 20 минут при поездках по городу.

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