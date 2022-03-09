Роспотребнадзор оценил охват прививками в ДНР и ЛНР

Усилен контроль за своевременной вакцинацией детей тех возрастов

Как сообщили в среду в пресс-службе Роспотребнадзора, ведомство занимается контролем иммунного статуса по вакциноуправляемым инфекциям беженцев с территорий ДНР и ЛНР.

"В целом, благодаря гуманитарной помощи России, ситуация с охватом прививками на территориях ДНР и ЛНР стабильнее, чем во многих областях Украины", - уточняется в сообщении (цитата по ТАСС).

В пресс-службе добавили, что был усилен контроль за своевременной вакцинацией детей тех возрастов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"