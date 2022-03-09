Телеканалы группы Eurosport прекратят вещание в России

Официальный сайт компании уже недоступен

Группа телеканалов Eurosport — Eurosport, Eurosport 1 и Eurosport 2 — прекратит вещание на территории России. Руководство канала приняло решение покинуть эфир 9 марта в 19:30 по московскому времени.

"Будем работать на другие страны русскоязычного пространства", — написал журналист, комментатор Владимир Синицын в Twitter. Официальный сайт Eurosport уже недоступен для просмотра.

Сеть Eurosport принадлежит компании Discovery. Ранее она обещала покинуть российский рынок.

Ранее вещание в России прекратили американские телеканалы CNN, CBS и ABC.

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