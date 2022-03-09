Минобороны сообщило о 90% выведенных из строя военных аэродромов ВСУ

Российскими силами на земле и в воздухе уничтожены 89 боевых самолетов и 57 вертолетов

Министерство обороны России сообщило в среду, что силами на земле и в воздухе уничтожены 89 боевых самолетов и 57 вертолетов ВСУ. К началу специальной операции в составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов.

Из строя выведены 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации. На сегодняшний день фиксируются только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации.

При этом подразделения Народной милиции ДНР в ходе наступательных действий продвинулись накануне на 4 километра, группировка войск ЛНР - на 2 километра.

Вооруженные силы России за время спецоперации уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры Украины. Взяты под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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