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Минобороны рассказало о попавших в плен на Украине срочниках

17:23
  • среда
  • 09 марта 2022

Принимаются меры по их освобождению

Как сообщило в среду Министерство обороны России, обнаружились несколько фактов присутствия в участвующих в спецоперации на Украине частях российских вооруженных сил военнослужащих срочной службы.

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Уточняется, что на территорию России выведены практически все такие военнослужащие.

"Вместе с тем на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона", - добавили в Минобороны.

Несколько военнослужащих срочной службы были захвачены в плен. Ведомством принимаются исчерпывающие меры по их освобождению.

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