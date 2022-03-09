Минобороны рассказало о попавших в плен на Украине срочниках

Принимаются меры по их освобождению

Как сообщило в среду Министерство обороны России, обнаружились несколько фактов присутствия в участвующих в спецоперации на Украине частях российских вооруженных сил военнослужащих срочной службы.

Уточняется, что на территорию России выведены практически все такие военнослужащие.

"Вместе с тем на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона", - добавили в Минобороны.

Несколько военнослужащих срочной службы были захвачены в плен. Ведомством принимаются исчерпывающие меры по их освобождению.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"