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Шольц заявил, что ФРГ не передаст Украине боевые самолеты

17:39
  • среда
  • 09 марта 2022

Канцлер Германии призвал к перемирию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ предоставила Украине много помощи, но боевые самолеты предоставлять не будет.
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"Мы должны тщательно думать, что мы должны делать, и к этому точно не относятся боевые самолеты", - сказал политик (цитата по ТАСС).

Он добавил, что решение конфликта на Украине должно быть достигнуто дипломатическими методами. "Сейчас мы нуждаемся в перемирии", - подчеркнул Шольц.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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