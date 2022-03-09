Шольц заявил, что ФРГ не передаст Украине боевые самолеты

Канцлер Германии призвал к перемирию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ предоставила Украине много помощи, но боевые самолеты предоставлять не будет.

"Мы должны тщательно думать, что мы должны делать, и к этому точно не относятся боевые самолеты", - сказал политик (цитата по ТАСС).

Он добавил, что решение конфликта на Украине должно быть достигнуто дипломатическими методами. "Сейчас мы нуждаемся в перемирии", - подчеркнул Шольц.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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