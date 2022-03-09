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Путин и президент Сенегала обсудили спецоперацию на Украине

18:10
  • среда
  • 09 марта 2022

Российские военнослужащие принимают все возможные меры для безопасной эвакуации иностранных граждан

Ситуацию вокруг Украины обсудил по телефону Владимир Путин с президентом Египта. Российский лидер рассказал о причинах и целях спецоперации по защите Донбасса. Египетский лидер поблагодарил российскую сторону за усилия, которые та прилагает для эвакуации его соотечественников из зоны конфликта. Обсудили также дальнейшее стратегическое партнёрство России и Египта, в том числе реализацию крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. Президенты также высказали заинтересованность в продолжении сотрудничества в туристической и аграрной сферах.

О ситуации в связи с проведением спецоперации на Украине - с акцентом на гуманитарную составляющую - Владимир Путин поговорил и с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом. В ходе беседы подчёркнуто, в частности, что российские военнослужащие принимают все возможные меры для безопасной эвакуации иностранных граждан.

Лидеры подтвердили важность последовательной реализации договорённостей, достигнутых на первом саммите Россия – Африка в Сочи в 2019 году, и дальнейшего развития разносторонних связей России и африканских стран.

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