Виновных в отправке на Украину срочников накажут

Материалы для разбирательства направлены в Главную военную прокуратуру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач по спецоперации на Украине.

"По его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - добавил кремлевский спикер, которого цитирует РИА "Новости".

Ранее в среду Минобороны сообщило, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях, участвующих в спецоперации на Украине. Несколько таких солдат были захвачены в плен нацбатальонами.

Принимаются меры по освобождению военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"