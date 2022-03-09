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Виновных в отправке на Украину срочников накажут

17:48
  • среда
  • 09 марта 2022

Материалы для разбирательства направлены в Главную военную прокуратуру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач по спецоперации на Украине.
Минобороны сообщило о 90% выведенных из строя военных аэродромов ВСУ

"По его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - добавил кремлевский спикер, которого цитирует РИА "Новости".

Ранее в среду Минобороны сообщило, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях, участвующих в спецоперации на Украине. Несколько таких солдат были захвачены в плен нацбатальонами.

Принимаются меры по освобождению военнослужащих.

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