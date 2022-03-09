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Посты соблюдает каждый четвертый православный россиянин

18:13
  • среда
  • 09 марта 2022

Великий православный пост в 2022 году начался 7 марта

Как показал свежий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, посты соблюдают 24% россиян, относящихся к православной вере.
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"Из них каждый пятый соблюдает только Великий православный пост (19%) и лишь 5% - строго все посты, включая Великий православный", - уточняется в исследовании.

Вместе с тем 52% соблюдающих пост отказываются от употребления животной пищи, 50% - от алкоголя. Посещают церковную службу 49% россиян.

Великий православный пост в 2022 году начался 7 марта и продлится до 23 апреля.

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